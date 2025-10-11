カルビー×東京ばな奈「じゃがボルダ」から秋冬限定ポテチ「トリュフ香るクリームソース味」登場。売り切れ注意だよ〜！

グレープストーンは、カルビーとコラボレーションした進化系ポテトチップス「Calbee＋×東京ばな奈 じゃがボルダチップス トリュフ香るクリームソース味」を、2025年10月9日から26年3月末ごろまでの期間限定で販売しています。

トリュフの魅惑的な香り、上品でコク深い味わい

カルビーの一歩進んだ"おいしい""楽しい""うれしい"を提案するアンテナショップ「カルビープラス」と東京みやげ「東京ばな奈」がコラボレーションして生まれた「じゃがボルダ」から、昨年5万9000箱以上販売したという秋冬限定の「トリュフ香るクリームソース味」が再登場です。

トリュフの香りに、コクのあるホワイトソースをイメージしたクリーミーな旨味を組み合わせた、"大人のご褒美ポテトチップス"。上品でコク深い味わいが口いっぱいにあふれ、トリュフの魅惑的な香りに包まれます。隠し味には昆布だしをしのばせ、旨味を引き締めています。

厚切りのポテトチップスに凝縮した"おいしさのしずく"をふきかけ、外はパリッと、中はサクサクの食感を実現しました。粉（K）が（G）手（T）に付きにくい「じっくり旨味がけKGT製法」を採用。味付けは和食の「広尾 小野木」が監修しています。

頑張っている自分へのご褒美や、プレミアムな東京みやげにもぴったりです。

参考価格は4袋入、1134円。

「じゃがボルダ JR東京駅 グランスタ東京店（改札内）」（JR東京駅1階改札内、グランスタ東京 新幹線北乗り換え口付近）で販売します。

人気商品のため早期完売の可能性があります。

※価格は税込です。

