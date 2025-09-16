ファンデも不要級のカバー力と肌色の調整力つけ心地も軽く「もとからキレイな素肌」を装えるコスメを総まとめ。理想の肌へ近づける最初のアプローチ＝下地の名品を、美容通たちの実体験をもとにピックアップ。この下地ならファンデは薄塗りでいいヴォワールコレクチュール n SPF25・PA++ 40g 7,700円／クレ・ド・ポー ボーテ「補正力が高い下地。カバー力の高いファンデは乾燥しやすいので、この下地で毛穴や色ムラを隠して、フ