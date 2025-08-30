仕事での訪問や、ホームパーティーなどのお呼ばれのシーンに欠かせない「手土産」。おいしいのはもちろん、センスがよくて気がきいていて、相手が喜んでくれるものを選びたいですよね。そんな逸品を、企業の顔である「広報」さんに教えていただきました！

初対面の方へのごあいさつから、御礼ごとまで万能

巴裡 小川軒 新橋店

元祖レイズン・ウィッチ

出典: 美人百花.com

ひと口頬張ると、洋酒の香りがふわり。大人っぽい味わいが絶品の、長きに渡って愛されるレイズン・ウィッチです。濃厚なバターと天然バニラの風味豊かなサクサクのクッキー、たっぷり入ったジューシーで肉厚なレーズン、コクはあるけど軽やかな口溶けの特製クリームが絶妙なバランス！ 売り切れになることもあるので、予約購入がおすすめです。

10個入り\1,400(2025年8/21〜) 賞味期限：5日 通販：可

出典: 美人百花.com

from広報さん

「香ばしいクッキーと濃厚でなめらかなバタークリーム、ラムレーズンのバランスが素晴らしいんです。きちんとした場にも合う、品の良い味わい。コーヒーとの相性がよく、忙しい日常の合間の、心温まる休憩時間を演出できそうです」

SHOP DATA

住所：東京都港区新橋2の20の15 新橋駅前ビル1号館1F(第一京浜側)

電話番号：03・3571・7500

営業時間：平日10:00〜18:30、土曜10:00〜17:00

定休日：日曜、祝日※不定休の場合あり

HPはこちら

教えてくれたのは

株式会社Relic

Co-Creator Experience部広報

保延みさきさん

出典: 美人百花.com

1998年生まれ。大学卒業後から現職。温泉、居酒屋巡り、バスケ、アニメ鑑賞や漫画を読むことなど多趣味。中でも最近ハマっているのはサウナで、気分のリセットになっている。

撮影／志田裕也 取材・文／鹿志村杏子 再構成／美人百花.com編集部

※掲載情報は、2025年8月時点のものになります。