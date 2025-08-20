「締めどころのある」オールインワンスーツのようなきちんと感をかもしながら、OFFの日でも着られるゆるさと手軽さが魅力のオールインワン。ベルトつきや潔いカッティングなど、すとんとした形にブレーキをかけるデザインがねらい目。コクーンフォルムに効く「鋭いＶネック」Vネックオールインワン／HER.丸みを帯びたカーブシルエット。パッド入りの肩部分には肩や脇をそれとなく隠せる配慮が。Vとノースリで1枚でももたつかない