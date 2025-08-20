セットアップよりラクで「スタイルもよく見える」涼しい優秀オールインワン

「締めどころのある」オールインワン

スーツのようなきちんと感をかもしながら、OFFの日でも着られるゆるさと手軽さが魅力のオールインワン。ベルトつきや潔いカッティングなど、すとんとした形にブレーキをかけるデザインがねらい目。







コクーンフォルムに効く「鋭いＶネック」

Vネックオールインワン／HER. 丸みを帯びたカーブシルエット。パッド入りの肩部分には肩や脇をそれとなく隠せる配慮が。Vとノースリで1枚でももたつかないすっきりとした印象をキープ。







「広めのアームホール」ですとんとした形に緩急を

ノースリーブオールインワン／venit（ハルミ ショールーム） サテン風のとろみ生地。サイドのリボンがひそかな飾りに。







「ミリタリー風」で辛口に着られる白

半そでベルトつきオールインワン／イレニサ ハリがある厚み生地。ユニセックスながら、半そで＆ベルトでスマートさは維持。







