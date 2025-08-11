元彼に未練…「未練」がもたらす悪影響９パターン
元カレのことがなかなか忘れられないと、「無理に吹っ切らなくてもいいのでは？」と開き直りたくもなるもの。とはいえ、前に進む努力を放棄したら「再起不能」に陥らないとも限らないので、成り行きに任せるのは危険かもしれません。そこで今回は、10代から20代の独身女性に聞いたアンケートを参考に「元カレを想い続けるのは危険!?『未練』がもたらす悪影響」をご紹介します。
【１】元カレに固執するあまり、新しい出会いをみずから遠ざけてしまう
「よりを戻すことしか頭になくて、BBQの誘いとかも全部断ってた」（20代女性）というように、元カレのことばかり考えていると、世界がどんどん狭くなりそうです。思い切って出掛けたら、案外簡単に「男は元カレだけじゃない」と気づくことができるかもしれません。
【２】独り身でいることに慣れて、恋愛の仕方をすっかり忘れてしまう
「復縁はとっくに諦めてるけど、恋ってどうやって始めるんだっけ？と困惑してる」（20代女性）というように、時間が解決してくれるはず…と悠長にしていると、「現場復帰」が難しくなるおそれがあります。意識して早めに吹っ切らないと、ますます問題が根深くなってしまうでしょう。
【３】ネガティブな発言が増えて、仲のいい女友達からも愛想を尽かされる
「『いい加減にしろ』の一言を最後に、親友からブロックされた（泣）」（10代女性）というように、元カレにこだわる姿は、女友達までもウンザリさせてしまうようです。自分の言動を客観視したら、友達の仕打ちを「愛のムチ」だと理解することができるでしょう。
【４】振られた理由をあれこれ考えて、自分に自信が持てなくなる
「自業自得だ…と落ち込んで、毎日つらかった」（20代女性）というように、想いがこじれて、自分を責める癖がついてしまった人もいます。反省の余地があるとしても、思い悩むのではなく、「いい勉強になった」と今後の糧にするのが賢明でしょう。
【５】元カレの新しい彼女のことまで気になり始め、嫉妬深くなる
「自分でも嫌になるくらい性格ブスになった」（20代女性）というように、元カレへの執着がエスカレートすると、今カノへの妬みが湧き上がるようです。嫌な女に成り下がってしまう前に、「ここが潮時だ」と潔く身を引きたいところです。
【６】SNSなどで元カレの動向を追うことに無駄に時間を費やしてしまう
「チェックするたびに一喜一憂して、ストーカー一歩手前だった」（20代女性）というように、未練が高じて、元カレへの監視がやめられなくなるパターンです。自分の行動に危機感を覚えたら、ミュート機能などを活用して自制する必要がありそうです。
【７】合コンなどに参加する意欲がなくなり、女子力がみるみる低下する
「枯れた生活をしてたら、うっすらヒゲが生えてきた…」（20代女性）というように、ほかの男性に興味がないからといって引きこもり続けてしまうと、女性として由々しき事態を招きそうです。誰かと出会う気はなくても、自分のために積極的に外に出ましょう。
【８】気になる人ができても、元カレと比べてしまって前に進めなくなる
「比較してる自分に気づいて、新しい恋はまだ無理だと思った」（20代女性）というように、元カレの存在が大きいままだと、男性を見る目が偏るおそれもあります。徐々に気持ちが変化するかもしれないので、少しでもいいなと思う人がいたら、デートを続けて様子を見てもよさそうです。
【９】想いを寄せてくれる男性がいるのに、気づかずスルーしてしまう
「もったいないことした！って後悔してる」（10代女性）というように、終わった恋にとらわれて、みすみすチャンスを逃してしまうケースです。応じるかどうかはその都度判断すればいいので、男性の好意を察知するアンテナだけは常に張っておきましょう。
元カレへの未練は、さまざまな弊害をもたらすようです。無駄に悩まされないよう、きっぱり区切りをつけましょう。（安藤美穂）
