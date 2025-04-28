あなたの今日の運勢はどうなっている？どんなラッキーな出来事が起こる？12星座占いランキングでさっそくチェック!!すべての星座運勢を見る★第1位……山羊座普段は慎重になるところで、今日はとても大胆に行動できます。当たって砕けろという気持ちではなく、｢こうだから大丈夫！｣という確信があって行動できるでしょう。その確信は、正しいはず。どの方向に進むのだとしても、堂々と自信を持って動いて◎！★第2位……乙女