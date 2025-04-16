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よりもい醤油が新パッケージ登場

by ライブドアニュース編集部

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この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 正田醤油株式会社がアニメ「宇宙よりも遠い場所」とのコラボ商品を発売する
  • 新デザインの「よりもいしょうゆ」は群馬県内限定で、18日より販売を開始
  • 館林市にちなんだモチーフが描かれており、地元色の強いラインナップだそう
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