¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¤é¤·¤¯¤Ê¤¤¡Ö¥­¥ì¥¤¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¡×ÌÜ¤ò°ú¤¯¥«¥é¡¼¤äÊÁ¡¢¥¹¥¿¥¤¥ë¥¢¥Ã¥×¤¬¤Í¤é¤¨¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤É¡£¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ËÍê¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢1Ëç¤ÇÃå¤ë¤À¤±¤Ç³¨¤Ë¤Ê¤ë¡¢µ¤¤ÎÍø¤¤¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÌ¾ÉÊ¤ò¤´¾Ò²ð¡£¹½ÃÛÅª¤Ê¥Ö¥é¥¦¥¹É÷ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¹õ¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤«¤éÅÐ¾ì¤·¤¿¥¹¥¨¥Ã¥È¤Ï¡¢¤½¤Ç¤Î¥¿¥Ã¥¯¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¹õ¥¹¥¨¥Ã¥È¡¿HARDY NOIR¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¹¥¤­¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤¬Çã¤Ã¤¿¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¡Ö¥Õ¥ì¥¢¤Ê¤¹¤½¤È¡¢¤Õ¤¯¤é¤ó¤À¤½¤Ç