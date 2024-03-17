暖かくなるにつれて増えてくる軽装に、キレイを補う目的で手が伸びる白シャツ。スタンダードなアイテムゆえに「まじめすぎる」「どこか垢抜けない」ことも。1枚で使ってもさまになる、着回すたびにアイディアが増える。着回しが長続きする「1st白シャツ」選びの視点をお届け。重ねる前提で「生地・えり・色みをチェック」きちんと感を出せる、トーンを明るくする、清潔感を足す…など、「ポジティブな要素を加える」ことが多いから