ミスタードーナツでは、ハロウィン向けの新商品「MISDO HALLOWEEN〜にぎやかで楽しいおばけが会いに来る！〜」シリーズを、2023年9月13日から販売しています。美味しくて可愛い・愉快なおばけドーナツたち定番人気のオールドファッションやポン・デ・リングなどが、ハロウィン仕様となって新登場です。「ホワイトファッションキャット」は白ねこをイメージし、オールドファッションにホワイトチョコをコーティングしました。「ブラ