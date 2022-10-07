寒い時期には欠かせない、ユニクロの「ヒートテック」商品。インナーはもちろん、足元を温めてくれる「レッグウォーマー」も展開されています。本来は足元に使うものですが、2022年10月に入り、ちょっと違う使い方で注目を集めています。「早速とりいれてみたらすごく良い」「ヒートテックニットレッグウォーマー（リブ）」は、厚手の「ヒートテック」のリブ素材を使ったアイテムです。伸ばして使っても、クシュッとさせてもいい丈