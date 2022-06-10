ローソン×ゴディバに新作です！2022年6月14日から、魅惑的な2品がローソン各店で販売されます。フィアンティーヌと一緒にローソンとゴディバは、2017年6月から共同開発商品を販売してきました。これまで合計56商品を展開。シリーズ累計4600万個以上を販売してきた、言わずと知れた人気コラボです（※2022年5月末時点）。新作商品もこだわりがいっぱいで、期待大です。「Uchi Cafe×GODIVAショコラヴァニーユロール」は、しっと