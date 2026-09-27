大掃除レベルの油汚れが、水拭きだけでスルッ。ダイソーの220円クロスが想像以上だった
先日、久しぶりにキッチンの油ハネ防止カバーを外してビックリ！ カバーのすき間から入り込んだのか、壁のタイルがギトギト……。大掃除不可避レベルに汚れていました。
そこで投入したのが、ダイソーの「スクラブクロス」。スクラブ加工が施されたザラザラした不織布が、キッチンまわりの油汚れをこすり落としてくれる優れもの。汚れたらそのままポイッと捨てられるので、ベトベトの雑巾を洗う不快感からも解放してくれるんです。
「スクラブクロス」220円/税込
サイズ：20cm×20cm
材質：ポリプロピレン不織布
内容量：34枚
◆1枚あたり約6.5円でコスパ最強、家の中のいろいろな場所に使える
「スクラブクロス」は、表面にザラザラとした特殊なスクラブ加工が施された不織布クロス。価格は、34枚入りで税込220円。1枚あたり約6.5円というコスパの良さも魅力です。
主な用途は、キッチンまわりの油汚れ落としやシンク・浴室・洗面所の磨き掃除。さらには食器洗いなど、本格的な掃除から毎日のちょっとした掃除まで、幅広く気軽に使えるのがうれしいポイントです。ブラウンカラーのシックなロールデザインで、キッチンにポンと置いておいてもインテリアを邪魔しません。重さは、約90gと軽量です。
カットするときは、ミシン目に沿ってゆっくりと。
◆使いやすいサイズ
1枚のサイズは、20cm×20cmとハンカチ大の正方形。
我が家で使っているキッチンペーパーは20cm×23cmなので、重ねてみてもほんの少しだけ小さくなった印象です。
厚さは約0.1cmで、表面にはポコポコとしたエンボス加工。薄手でありながら、ザラザラとした硬めのスクラブ加工が施されているのが特徴。これなら壁にこびりついた頑固な汚れも、しっかりこすり落としてくれそうです。
ただ、傷をつけずに安全に使うための注意点もあります。パッケージの注意書きによると、「スクラブクロス」が使えるものと使えないものは次のように分類されています。
使えるもの：ステンレス、鉄、ガラス、鏡、ホーロー、陶磁器、タイル、プラスチック、テフロン、フッ素加工塗装面など
使えないもの：液晶、プラズマディスプレイ、フローリングなどの木製品・木製家具、特殊加工のガラス・鏡、自然素材、漆器・ニス塗りした面、車のボディなど
次は、油汚れびっしり……コンロまわりの汚れが落ちるのかを検証していきます。
◆油汚れびっしり……コンロまわりの壁を水拭きしてみた
まずは、「スクラブクロス」を水で濡らし、油汚れがびっしりついたコンロまわりのタイルを拭いていきます。ギュッと絞っても破れない丈夫さに期待大！
そこで投入したのが、ダイソーの「スクラブクロス」。スクラブ加工が施されたザラザラした不織布が、キッチンまわりの油汚れをこすり落としてくれる優れもの。汚れたらそのままポイッと捨てられるので、ベトベトの雑巾を洗う不快感からも解放してくれるんです。
サイズ：20cm×20cm
材質：ポリプロピレン不織布
内容量：34枚
◆1枚あたり約6.5円でコスパ最強、家の中のいろいろな場所に使える
「スクラブクロス」は、表面にザラザラとした特殊なスクラブ加工が施された不織布クロス。価格は、34枚入りで税込220円。1枚あたり約6.5円というコスパの良さも魅力です。
主な用途は、キッチンまわりの油汚れ落としやシンク・浴室・洗面所の磨き掃除。さらには食器洗いなど、本格的な掃除から毎日のちょっとした掃除まで、幅広く気軽に使えるのがうれしいポイントです。ブラウンカラーのシックなロールデザインで、キッチンにポンと置いておいてもインテリアを邪魔しません。重さは、約90gと軽量です。
カットするときは、ミシン目に沿ってゆっくりと。
◆使いやすいサイズ
1枚のサイズは、20cm×20cmとハンカチ大の正方形。
我が家で使っているキッチンペーパーは20cm×23cmなので、重ねてみてもほんの少しだけ小さくなった印象です。
厚さは約0.1cmで、表面にはポコポコとしたエンボス加工。薄手でありながら、ザラザラとした硬めのスクラブ加工が施されているのが特徴。これなら壁にこびりついた頑固な汚れも、しっかりこすり落としてくれそうです。
ただ、傷をつけずに安全に使うための注意点もあります。パッケージの注意書きによると、「スクラブクロス」が使えるものと使えないものは次のように分類されています。
使えるもの：ステンレス、鉄、ガラス、鏡、ホーロー、陶磁器、タイル、プラスチック、テフロン、フッ素加工塗装面など
使えないもの：液晶、プラズマディスプレイ、フローリングなどの木製品・木製家具、特殊加工のガラス・鏡、自然素材、漆器・ニス塗りした面、車のボディなど
次は、油汚れびっしり……コンロまわりの汚れが落ちるのかを検証していきます。
◆油汚れびっしり……コンロまわりの壁を水拭きしてみた
まずは、「スクラブクロス」を水で濡らし、油汚れがびっしりついたコンロまわりのタイルを拭いていきます。ギュッと絞っても破れない丈夫さに期待大！