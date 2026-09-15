北海道に「モンスターボール型ホテル」が誕生へ！ 『ポケモンスリープ』3周年記念キャンペーンで宿泊可能
睡眠ゲームアプリ『Pokemon Sleep（ポケモンスリープ）』誕生3周年を記念した「泊まれるモンスターボール」キャンペーンが、9月15日（火）より『ポケモンスリープ』の公式Xで開始。本キャンペーンでは、北海道・苫小牧に建設された「モンスターボール型ホテル」に、抽選で10月8日（木）から10月18日（日）の期間中、宿泊することが可能となる。
【写真】ポケモンの気分が味わえる！ 「モンスターボール型ホテル」の室内
■10組20名を招待
今回開催される「泊まれるモンスターボール」キャンペーンでは、A賞として、『ポケモンスリープ』の公式Xに集まった応募者の中から抽選で10組20名に、「モンスターボール型ホテル」の1泊2日宿泊券がプレゼントされる。
湖のほとりに佇む、直径3mの「モンスターボール型ホテル」は、最大2名まで利用可能。内部は、円形のベッドや空調、照明など心地よい滞在に必要な機能が完備されており、球体の一部に設けられた大きなアクリルの曲面窓からは、ベッドに横たわりながら、目の前に広がる北海道の雄大な自然を望むことができるという。
また、隣接する水回りスペースに、カビゴンのカラーをイメージしたタイルを取り入れるなど遊び心も散りばめられているほか、設置されたタブレット端末から好きなポケモンを選ぶと、消灯時に、選んだポケモンに合わせた照明演出が空間を彩る仕掛けも用意。『ポケモンスリープ』の世界をホテルの外でも中でも存分に味わうことができる。
「泊まれるモンスターボール」キャンペーンは、9月15日（火）10時00分から9月30日（水）23時59分まで、『ポケモンスリープ』公式Xで応募可能だ。
（C）Pokemon／Nintendo／Creatures／GAME FREAK
ポケットモンスター・ポケモン・Pokemonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの商標です。
【写真】ポケモンの気分が味わえる！ 「モンスターボール型ホテル」の室内
■10組20名を招待
今回開催される「泊まれるモンスターボール」キャンペーンでは、A賞として、『ポケモンスリープ』の公式Xに集まった応募者の中から抽選で10組20名に、「モンスターボール型ホテル」の1泊2日宿泊券がプレゼントされる。
また、隣接する水回りスペースに、カビゴンのカラーをイメージしたタイルを取り入れるなど遊び心も散りばめられているほか、設置されたタブレット端末から好きなポケモンを選ぶと、消灯時に、選んだポケモンに合わせた照明演出が空間を彩る仕掛けも用意。『ポケモンスリープ』の世界をホテルの外でも中でも存分に味わうことができる。
「泊まれるモンスターボール」キャンペーンは、9月15日（火）10時00分から9月30日（水）23時59分まで、『ポケモンスリープ』公式Xで応募可能だ。
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