あべのハルカス近鉄本店に「オリオンビール」ポップアップストア 限定商品も販売
あべのハルカス近鉄本店（大阪市阿倍野区）タワー館2階イベントスペースに6月17日、オリオンビールの期間限定ストア「ORION BEER LIMITED POP UP STORE」がオープンした。
あべのハルカス近鉄本店の各階で展開する、沖縄の魅力を発信するイベント「ハルカス・ニッポン博覧会『沖縄編』」の一環。ORANGE RANGEの結成25周年を記念したオリジナルコラボグッズをはじめ、ポップアップストア限定のTシャツやぷっくりシールなどを販売する。
営業時間は10時～20時。6月23日まで。
あべのハルカス近鉄本店の各階で展開する、沖縄の魅力を発信するイベント「ハルカス・ニッポン博覧会『沖縄編』」の一環。ORANGE RANGEの結成25周年を記念したオリジナルコラボグッズをはじめ、ポップアップストア限定のTシャツやぷっくりシールなどを販売する。
営業時間は10時～20時。6月23日まで。
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