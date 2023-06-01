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あべのハルカス近鉄本店（大阪市阿倍野区）タワー館2階イベントスペースに6月17日、オリオンビールの期間限定ストア「ORION BEER LIMITED POP UP STORE」がオープンした。

あべのハルカス近鉄本店の各階で展開する、沖縄の魅力を発信するイベント「ハルカス・ニッポン博覧会『沖縄編』」の一環。ORANGE RANGEの結成25周年を記念したオリジナルコラボグッズをはじめ、ポップアップストア限定のTシャツやぷっくりシールなどを販売する。

営業時間は10時～20時。6月23日まで。

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