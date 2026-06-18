この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「不倫解決カウンセラー 河村陽子」が、「【バツイチの悩み】前の離婚から学べて活かせる人が再婚で幸せになれる」と題した動画を公開しました。ゲストに夫婦再生カウンセラーの下木修一郎さんを迎え、下木さん自身の離婚・再婚経験を交えながら、夫婦関係を良好に保つための秘訣について白熱したトークを展開しています。



動画の序盤、下木さんは自身の過去を赤裸々に回顧。バツイチ同士で再婚したものの、最初の離婚からは「何も学びがなかった」と苦笑いを浮かべます。当時は「お金を稼いで帰ってくることが正しいこと」という親世代の価値観をそのまま引き継ぎ、「俺は頑張っている」と自分の価値を高く見積もっていたと明かします。



しかし、再婚からわずか1年後、現在の妻から「私幸せじゃないんだけど」と告げられます。下木さんはその時の心境を「大きな金槌で殴られたかのように」衝撃を受けたと振り返りました。これをきっかけに「俺の問題かもしれない」と自身の価値観を見直し、カウンセリングの講座に通い始めます。そこで初めて女性の心理に触れ、「女の人が分からないということを分かったのはすごく大きかった」と、夫婦における愛情表現と相互理解の重要性に気づいたと語ります。



現在では「妻の好きなところを100個言える」と語るほど、愛情表現を欠かさず良好な関係を築いている下木さん。河村さんが「男性は犬のしつけより難しい」と笑いを誘いつつも、男性は「愛情を感じられないとダメ」であると下木さんが応じるなど、男女の心理の違いについて意見を交わします。



さらに動画後半では、妻側の視点として、愛情表現を素直に受け止めることや、相手の言動に対して過剰にネガティブな意味付けをしない「フラットな感情」の大切さにも言及。自身の痛みを伴う失敗体験から得た教訓を惜しみなく伝え、夫婦のあり方を見つめ直すきっかけを与えてくれる、説得力に満ちた対談となっています。