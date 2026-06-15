【パパ目線の長時間の難産レポ】所要時間は38時間30分！立ち会い出産でパパはあまりにも無力だった…。【作者に訊く】
【漫画】本編を読む
こばぱぱ(@kobapapaaa)さんの妻は38時間を超える難産でようやく長女を出産。ママ目線の出産レポが多い中、SNSやブログにパパ目線で描いた「38時間出産レポ」を投稿して注目を集めている。妻は深夜に突如陣痛が始まり産婦人科に向かうも、なんと38時間以上もの間苦しみ続けてしまう。本作が誕生した経緯や出産のイメージなどについて、こばぱぱ(@kobapapaaa)さんにインタビューした。
本作について、作者のこぱぱぱさんは「漫画なので少し誇張されている部分はありますが、すべて実話です」と語る。それまで連載形式で漫画を描き進めた実績がなかったため、新たな挑戦の題材としてこの出産レポートを選んだと話してくれた。
こぱぱぱさんは「初めての出産でパパがお産に対してサポートできる事柄があまりにも少なく、己の無力さに気づかされた1日、いや38時間でした」と当時を振り返る。ちなみに下の子は2時間で出てきてくれたそうで、胸をなで下ろしたという。
38時間という難産に立ち会ったこばぱぱさんは「もちろん出産は命を削る大変なことだと認識はしていましたが、甘かったですね(笑)。体力はもちろんなのですが、こんなにもメンタルとの闘いだとは思ってませんでした…」と話し、最初から最後まで「頑張れ」しか言えないパパはあまりにも無力だということを痛感したという。
最後に現在妊娠中の読者の方へのメッセージとして、「ここはパパである僕が語っても何の説得力もないので、リアルガチ38時間ママのコメントで締めくくりたいと思います」と、奥様の言葉を紹介してくれた。
「出産は今まで経験したどんなことより壮絶なものでしたが、今思い返しても『あれほど幸せな瞬間なんてない』と思うほど素敵な体験でした。出産は思い通りに進まないものですが、その先にはたくさんの幸せな未来が必ず待っています」という奥様のメッセージと、本作「38時間出産レポ」は、これからママになる女性はもちろん、パパになる男性にも力強いエールとなりそうだ。
取材協力：こばぱぱ(@kobapapaaa)
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