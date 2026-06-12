ラッピング代100円に文句!?「簡単でいいのよ!?」「何でもお金取るのね」有料ラッピングに納得しない客に店員困惑【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
雑貨店で働いていると、思わず「そこ気になります!?」と言いたくなる場面に出くわすことがある。雑貨店の店長を務めるオムニウッチー(@omni_uttii821)さんが描いた『有料ラッピング』も、そんな接客現場の“あるある”を描いた作品だ。今回は漫画の内容とともに、当時の心境について話を聞いた。
■ラッピング100円にびっくり!?
ある日、ハンカチを購入したお客さんから「簡単でいいから包んで頂戴」とラッピングを依頼された。オムニウッチーさんがラッピングは有料で100円かかることを伝えると、「100円!? 簡単でいいのよ？ちょっとした袋に入れるだけでいいの」と驚いた様子だった。
どうやら“簡単なラッピング”と“無料”はイコールではなかったようで、ここから予想外のやり取りが始まる。
■レジ袋も有料と伝えた結果…
さらにレジ袋も有料であることを説明すると、「何でもお金を取るのね」「随分なご商売だこと」と嫌味交じりの言葉が飛び出した。
この出来事についてオムニウッチーさんは、「ラッピングはまだしも、レジ袋は今やどこも有料なのでは？と思ったり…。もっと言い方ってあるよな〜、と思ったり…」と振り返る。それでも接客中は笑顔を崩さなかったそうで、「暴言吐きたい気持ちをグッと堪えて笑顔で接客したら、言葉を飲み込み過ぎて喉の奥で変な音がしました(笑)」と当時の苦労を明かした。
■読者からは労いと共感とツッコミ
このエピソードには多くの読者が反応。「接客業の方は本当に尊敬します！」と労いの声が寄せられたほか、「ラッピング100円はこのご時世、良心的な価格」「100均でラッピング材料を買ったほうが安いかも」などのコメントも集まった。
有料サービスそのものに不満を持つというより、「文句や嫌味を言わずに利用するか、自分で対応する」という考えの人が多かったようだ。
■接客現場は今日もドラマだらけ
接客業では、お客様との何気ない会話が思わぬ方向へ転がることも少なくない。だからこそ、オムニウッチーさんの漫画には「わかる！」「こういう人いる！」と共感が集まるのだろう。
そのほかにもオムニウッチーさんの作品には、接客現場ならではのエピソードが多数登場する。気になる人はぜひ本編を読んでみてほしい。
取材協力：オムニウッチー(＠omni_uttii821)
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