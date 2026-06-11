「期待を裏切ったら婚約者に捨てられる」お嬢様の必死の恋物語に読者から祝福の声が続々【作者インタビュー】
【漫画】本編を読む
父親からの期待に応えられず見捨てられた過去を持つ少女が、許嫁(いいなずけ)からの期待を裏切らないよう努力をし続ける姿を描いた長田雛形(@gatagatadosukoi)さんの漫画「彼は私に期待しすぎている」。pixivで公開され大きな反響を集めた本作について、今回作者の長田雛形さんに話を聞いた。
■読者から「#御祝儀は？」「#式場を立てよう」と大反響
作者の長田雛形さんに制作のきっかけについて話を聞くと、「お嬢様とお坊ちゃまというキャラクターと許嫁という設定が、幼少の頃からとても好きだったので描きました」と明かす。一方で、「当時さまざまなプレッシャーと戦いながら漫画を描いていたので、そのあたりも滲み出てしまったようにも思えます…」と振り返り、桜子が抱える苦しさには自身の経験も反映されていることを語ってくれた。
また、本作はお世話になっていた編集者とともに賞を目指して制作した作品だったそうで、「人の心は簡単には動かない」と教わったことが印象に残っていると話す。「主人公の過去などをしっかり描くことで、『なぜ今主人公が苦しいのか』が伝わるよう意識しました」と制作時のこだわりも明かしてくれた。
SNSでは「#式場を立てよう」「#御祝儀は？」といった祝福の声も寄せられ、「こんなに反応をいただけたのは初めて」と喜びを語る長田さん。一方で「主人公のお父さんに対する厳しい意見も非常に多かった」とも話す。嫌われるキャラクターを意図して描いたのは初めてだったそうで、「ちゃんと嫌われる覚悟がいるのだなと勉強になりました」と反響を振り返った。
父親からの期待に苦しみながらも前を向こうとする少女を描いた本作「彼は私に期待しすぎている」。読者から多くの共感と祝福の声が寄せられた作品だ。興味のある人はぜひ読んでみてほしい。
取材協力：長田雛形(@gatagatadosukoi)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。