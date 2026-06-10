「1回数万円がもらえる…」普通の女子大生がギャラ飲みにハマった結果→港区女子の末路に「生々しい」【作者に聞く】
【漫画】本編をイッキ読み→美しさと若さをお金に換える
若さと美しさを兼ね備えた女性が集まる「ギャラ飲み」という世界をご存じだろうか。高収入の男性たちにおごられ、お金で買ったステータスが自己価値と結びついていく。しかし、稼げるのは20〜25歳の短い期間であり、そこからは落ちぶれていくだけだという。『14歳で整形した私 「ブス」の呪いから解けて自分を好きになる日まで』で漫画家デビューを果たした、うみの韻花(@umino_otoka)さんの新書『人生もっとうまくやれたのに 港区女子の絶望と幸せ』を紹介するとともに、本作の制作秘話に迫る。
■美しさと若さをお金に換える「港区女子」の実態
うみのさんがギャラ飲みの存在を知ったのは、「数年前にネットニュースでギャラ飲み女子の記事を見かけて、そのときに知りました」という。港区や六本木に集まる富裕層の男性から呼び出され、若くて無垢な素人女性がゴージャスな世界を見せられることで、金銭感覚が壊れていく。そこから「港区女子」という言葉が使われ始めた。
学費と生活費を稼ぐことで精いっぱいな主人公の美春は、美容のためにアルバイトをし、「自分に投資をする」周囲の女子大生が輝いて見えていた。そんなとき、大学のミスコンに出てと声をかけられ人生の転機をつかむ。若さと美しさを武器に港区のギャラ飲みに参加できるようになり、飲むだけで数万円が手に入る世界を知る。一度手にしてしまったら簡単には手放すことはできず、やがてお金で人生が変わるという体験が当たり前になっていく。
■徹底取材と著者の実体験から生まれた“もう1人の私”
本作を描くにあたり、うみのさんは徹底したリサーチを行った。「私は夜職の経験はありますが、『ギャラ飲み』の経験も港区で働いた経験もありませんでした。あとがきにも書いてあるのですが、面接で落ちました(笑)。なので、リアルに『ギャラ飲み』の実態を調査するために、元港区女子の方を探し何度も取材してシステムや実体験を調査しました。港区女子が好むブランド品や服装もリサーチして漫画に取り入れています。『嘘っぽい』『設定が適当』と思われないように細かいところまでリアリティを追求しました。そのほかにも、大学へ1人で見学に行き、主人公の擬似体験をしたり、港区界隈で資料集めをしました」
主人公の美春は、うみのさん自身の経験からも着想を得ている。「もともと私が、田舎出身で、上京して理想と現実のギャップに突き当たったり、お金を稼ぐことで傲慢になり、本来の目標を見失い、若さという勢いで生きてきた時期がありました。それを主人公に投影させているので、ある意味彼女は、『存在したかもしれないもう1人の私』なのです」
■若さを失った先にあるものとは？1年半を費やした渾身の物語
主人公が港区女子に染まり、心が歪んでいく過程の描写にもこだわりがある。「嫌われるキャラにならないように、第1章や第2章あたりで美春の葛藤や苦悩する描写をしっかり描き、少しでも読者が共感や同情などできるように構成しました。染まっていく第3章以降は、目のハイライトの数を徐々に減らしています。あとは、年齢を重ねたり整形をするたびに顔の比率を微妙に変えたり、身につけるファッションやアクセサリー、ブランド品や小物もこだわって描きました」
若さを失ったその先には、一体何が待っているのか。最後に、うみのさんから読者へのメッセージをもらった。「いつも温かい応援をありがとうございます！皆さまのおかげで、こうして描き上げることができました。こちらは制作に1年半を費やし、主人公と感情を一体化させて魂を込めて描いた作品です。皆さまにとって、ふとまた読み返したくなるような、そんな一冊になればうれしいです」
取材協力：うみの韻花(@umino_otoka)
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