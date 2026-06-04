夏の酷暑を跳ね返す最強の紫外線対策。技術が光る【コジット】の高性能折りたたみ日傘がAmazonで販売中！
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体感マイナス10℃の圧倒的冷却体験。機能性に特化した【コジット】の晴雨兼用日傘がAmazonで販売中！
太陽の熱を反射・放射する特殊生地を採用した、夏を快適に過ごすための高機能アイテム。体感マイナス10℃の冷却効果を誇り、UVカット率99％、遮光1級という万全のスペックで紫外線を徹底ブロック。晴雨兼用で急な雨にも対応でき、通勤や通学の強い味方となる一台だ。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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放射冷却現象を応用した特殊生地により、太陽の熱を効率よく外へ放出する。体感マイナス10℃という圧倒的な冷却効果を実現し、酷暑の日差しの下でも涼しく快適な空間を保つ。
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UVカット率99％に加え、光老化の原因とされる近赤外線も強力にカットする。遮光率1級の高い遮光性能を備え、日差しをしっかりと遮断して大切なお肌を紫外線から守り抜く。
内側に施されたブラックコーティングが地面からの照り返しを吸収し、日傘内部での乱反射を防ぐ。常に目元や顔周りを影で覆い、美肌を意識する人に最適な設計となっている。
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軽量で丈夫なグラスファイバー骨を使用した8本骨構造を採用。コンパクトな折りたたみタイプでありながら耐久性も高く、晴雨兼用として天候を気にせず毎日持ち歩ける。
体感マイナス10℃の圧倒的冷却体験。機能性に特化した【コジット】の晴雨兼用日傘がAmazonで販売中！
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