料理が劇的に変わる！【タニタ】洗える防水キッチンスケールで正確計量を！Amazonで販売中！
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プロの味を自宅で再現！【タニタ】丸洗いOKデジタルスケールは衛生面も抜群！Amazonで販売中！
初夏のお買い物チャンス「Amazon スマイルSALE」がスタート！
日用品から話題の商品まで、お得にそろえるなら今。5月27日(水)9時から6月2日(火)23時59分までの7日間限定で開催。気になっていたアイテムを、この機会にチェック！
このデジタルクッキングスケールは、本体も計量皿も丸洗い可能なIP65防塵防水仕様で、いつでも清潔に保つことができる。パン作りに便利な「mLモード」や、0.1g単位で計量できる微量モードも搭載。大きなボウルを置いても見やすい大型表示で、日々の料理からお菓子作りまで幅広く活躍する。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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IP65等級の防塵防水性能により、粉をこぼしても、生地をそのまま載せても、本体ごと丸洗いできるため、常に衛生的な状態を保つことが可能だ。お手入れの手間を大幅に軽減する。
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パン作りなどで活躍する「mLモード」を搭載。ボタン一つで水や牛乳の容積を計量できるため、計量カップを探す手間が省ける。さらに、0.1g単位の微量モードは、繊細な計量を要求されるレシピにも対応する。
大きなボウルなどを置いても表示が見やすい設計となっており、文字高28mmの大型表示で、暗い場所でも正確な数値を確認しやすい。安定した計量をサポートするシリコン脚も備わっている。
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容器を乗せてゼロ表示する「ゼロ表示機能」を活用すれば、追加計量も簡単に行える。最大2kgまで計量可能で、容器と追加物の合計重量も正確に把握できるため、調理の幅が広がる。
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