【サーモス】ブランドが贈る！ゴクゴク飲めるスポーツボトルで水分補給を快適に Amazonで販売中！
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【サーモス】保冷力抜群！子供も使いやすいポーチ付きボトルが便利 Amazonで販売中！
初夏のお買い物チャンス「Amazon スマイルSALE」がスタート！
日用品から話題の商品まで、お得にそろえるなら今。5月27日(水)9時から6月2日(火)23時59分までの7日間限定で開催。気になっていたアイテムを、この機会にチェック！
一気に素早く水分補給できる、ゴクゴク飲める飲み口を採用した真空断熱スポーツボトルである。ポーチにはすべりにくいグリップサポート付きで、肩に優しい幅広ショルダーストラップも備えられている。保冷効力は6時間で9℃以下と高く、アクティブなシーンでの水分補給に最適だ。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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ワンタッチ・オープンで、ロックされていることが一目でわかるツートンカラーロックリングを採用。片手で簡単に操作できるため、スポーツ中や移動中でもストレスなく水分補給が可能である。
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ポーチには、持ち運びやすく、すべりにくいグリップサポートが付属。また、ポーチは洗濯機で丸洗いできるため、いつでも清潔に保つことができる。
本体は、摩擦に強い丈夫な底を採用し、アクティブな使用にも耐えうる設計。丸洗いも可能で、お手入れも簡単である（※本体は水中に放置しないこと）。
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ねじれにくく肩への負担を軽減する幅広ショルダーストラップは、お子様から大人まで快適に持ち運べる。両利きに対応している点も嬉しい配慮である。
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