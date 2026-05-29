死角ゼロで毎日に安心を！【ユーフィ】の高性能防犯カメラがあなたの日常を守る。Amazonで販売中！
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月額費用ゼロで安心！【ユーフィ】の多機能防犯カメラで広範囲を監視。Amazonで販売中！
初夏のお買い物チャンス「Amazon スマイルSALE」がスタート！
日用品から話題の商品まで、お得にそろえるなら今。5月27日(水)9時から6月2日(火)23時59分までの7日間限定で開催。気になっていたアイテムを、この機会にチェック！
この防犯カメラは、フルHD高画質と360度撮影で広範囲をカバーし、死角のない監視を実現する。独自技術PureColor Visionで夜間も鮮明なカラー撮影が可能。進化した音検知機能で不審者の接近をリアルタイムで通知し、ランニングコストも不要だ。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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フルHD高画質と360度撮影で、水平360度・垂直70度の広範囲を死角なくカバーする。独自技術PureColor Visionにより、スポットライトなしでも夜間鮮明なカラー撮影が可能だ。
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一般的な防犯カメラより20%拡張されたカバーエリアで、遠くの音まで正確に捉える。不審者の接近や赤ちゃんの泣き声、異音をリアルタイムでアプリ通知し、見逃さない。
複雑な工事は不要で、台座をネジで固定するだけで設置が完了する。有線接続のため充電の心配がなく、メンテナンスフリーで高所や屋外でも安心して使用できる。
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クラウドではなくローカルストレージに暗号化してデータを保存するため、月額費用は一切かからない。最大256GBのmicroSDカードに対応し、長期間の撮影データも安心だ。
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