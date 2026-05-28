ちいかわワールド全開！ハチワレがギターを弾きながらやさしいメロディを奏でる、見て癒されて聴いてほっこりできる【ジョイパレット】歌うぬいぐるみをAmazonで販売中！お部屋のアクセントにも◎
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お部屋が一気に癒し空間に♪ハチワレの弾き語りで、ほっとする時間を楽しめる【ジョイパレット】歌うぬいぐるみがAmazonで好評販売中！
初夏のお買い物チャンス「Amazon スマイルSALE」がスタート！
日用品から話題の商品まで、お得にそろえるなら今。5月27日(水)9時から6月2日(火)23時59分までの7日間限定で開催。気になっていたアイテムを、この機会にチェック！
ハチワレがゆらゆら揺れながら「ひとりごつ」を歌う。漫画やアニメでもおなじみのハチワレが弾き語りするシーンをぬいぐるみで再現。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
「ライブモード」自動でハチワレが左右に揺れて「ひとりごつ」をフルコーラスで10回連続歌う。
「拍手モード」自動でハチワレが左右に揺れて「ひとりごつ」を歌ってくれる。途中で動きと歌が止まるので、拍手をすると続きを歌い、歌が終わった後に拍手をするともう一度歌ってくれる。
→【アイテム詳細を見る】
「ライブモード」、「拍手モード」の2モード選べる。オートパワーオフ機能付き。
(c)nagano/Chiikawa committee
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