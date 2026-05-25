定番が進化！履き心地を追求した【コンバース】の次世代スニーカーがAmazonで販売中！
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時代を超える名品が刷新！快適性を極めた【コンバース】の新作スニーカーがAmazonで販売中！
長年愛される定番スニーカーが、構造から見直され大幅に進化を遂げた。伝統的なバルカナイズ製法はそのままに、履き心地とデザインをブラッシュアップ。ユニセックスで楽しめる新モデルがここに登場だ。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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1917年以来の伝統的なバルカナイズ製法は継承しつつ、内部構造や素材を大胆に見直した。ローテクな外観はそのままに、履き心地を大幅に向上させる進化を遂げている。
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インソール素材をウレタンフォームに変更するなど、ソールの素材と構造を徹底的に見直した。これにより片足約60gの軽量化を実現し、軽やかな足元を提供する。
ヘタりにくく通気性とクッション性に優れるオープンセル構造のウレタンフォームをインソールとヒール内部に採用。着用時の快適性を大幅に向上させている。
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時代や性別、スタイルを超えて愛されるスーパーアイコンとして、その名品は進化を続ける。
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