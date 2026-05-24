【漢字クイズ】「北習志野」はなんて読む？見た目以上に手ごわい！？
地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな駅名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな駅名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！
「北習志野」はなんて読む？
「北習志野」という漢字を見たことはありますか？
千葉県にある駅名で、答えはひらがな6文字です。
いったい、「北習志野」はなんと読むのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「きたならしの」でした。
北習志野駅は、千葉県船橋市に位置する駅。
駅舎と駅前商業ビルはペデストリアンデッキで結ばれています。
また、駅周辺にある「習志野台商店街」は、両サイドにけやき並木があり、美しく樹々がつらなっていることから“JuJuきたなら”の愛称で親しまれているのだそうですよ。
あなたはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
※解答は複数ある場合があります。
《参考文献》
・『京成電鉄』
ライター Ray WEB編集部