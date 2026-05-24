【漢字クイズ】「北習志野」はなんて読む？見た目以上に手ごわい！？

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地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな駅名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな駅名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！

「北習志野」はなんて読む？

「北習志野」という漢字を見たことはありますか？

千葉県にある駅名で、答えはひらがな6文字です。

いったい、「北習志野」はなんと読むのでしょうか。

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「きたならしの」でした。

北習志野駅は、千葉県船橋市に位置する駅。

駅舎と駅前商業ビルはペデストリアンデッキで結ばれています。

また、駅周辺にある「習志野台商店街」は、両サイドにけやき並木があり、美しく樹々がつらなっていることから“JuJuきたなら”の愛称で親しまれているのだそうですよ。

あなたはわかりましたか？

家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！

※解答は複数ある場合があります。

《参考文献》

・『京成電鉄』

ライター Ray WEB編集部