シンプル操作＆高性能で使いやすい！大人女子にもぴったりなスヌーピーデザインで、かわいさと音質の良さを両立した【グルマンディーズ】ワイヤレスイヤホンがAmazonで絶賛販売中！大人かわいいデザインで差がつく！
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かわいいだけじゃない本格派！シンプル操作でストレスなく使えて、音楽も通話も快適な【グルマンディーズ】スヌーピーデザインのワイヤレスイヤホンがAmazonで好評販売中！
音漏れしにくいカナルタイプのステレオイヤホン。Bluetoothの無線技術を用いて8メートル以内であれば音楽再生・ハンズフリー通話が可能。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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タッチスイッチで再生、停止、スキップ、音量調整、着信、切断、全て耳元で操作が可能。
2秒間長押しでSiriに接続、音声コントロールが可能。(Androidは設定にてGoogleアシスタントが使用可能)
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時間の充電で、連続通話最大2.5時間/連続再生最大3時間/連続待ち受け最大50時間使用できる。
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