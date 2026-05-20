安全装置付きで安心！開閉途中の飛び出しを防ぐ設計で、毎日安心して使える高機能モデル。遮光・遮熱でしっかり日差し対策もできる【小川】折りたたみ傘がAmazonに登場！
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不意な飛び出しを防ぐ安心設計！安全装置付きで使いやすく、遮光・遮熱で暑さ対策もばっちりな【小川】折りたたみ傘がAmazonで好評販売中！
すぐに、楽に、片手で操作したい。そんなシーンや用途に合わせて作られた日傘。ボタンを押すだけでワンタッチで折りたたみ傘を開くこと・閉じることができる。荷物が多いときなどに片手で操作ができて非常に便利。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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収納ケースがファスナーの形状なので入口を大きく開くことができ、傘を収納しやすくなっている。
中棒の収納の途中で手を放しても、中棒が飛び出さず徐々に収納することができる、安全構造を採用した自動開閉式。
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裏側がカラーコーティングになっており、傘との色の配色を楽しめる。カラビナはワンポイントのブランドロゴ入り。また、便利だけど少し重かった以前の仕様から傘の骨を軽量に改良し、より持ち運びしやすくなった。
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中棒の収納の途中で手を放しても、中棒が飛び出さず徐々に収納することができる、安全構造を採用した自動開閉式。
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