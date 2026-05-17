毎日の荷物をこれ一つでスマートに。タフで使いやすい【ディッキーズ】のバックパックがAmazonで販売中！
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通学からアウトドアまで幅広く活躍。機能美を追求した【ディッキーズ】のバックパックがAmazonで販売中！
通学や通勤、キャンプやフェスまで、あらゆるシーンで活躍する大容量バックパック。約30Lの収納力でA4ファイルやノートPCも余裕を持って持ち運べる。シンプルでタフなデザインはユニセックスで使え、毎日のスタイルに自然と馴染む。機能性と定番のスタイルを兼ね備えた、頼れる相棒となるアイテムだ。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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約30Lの大容量サイズで、A4ファイルやノートパソコンもすっきりと収納可能。通学や通勤の荷物が多い日でも、これ一つあれば安心の収納力を発揮する。
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メイン収納に加え、外ポケットやサイドポケットを完備。小物を整理して収納できるため、必要なアイテムをすぐに取り出せる使い勝手の良さが魅力だ。
ショルダー部分にはクッション材を採用しており、長時間背負っても疲れにくい設計。重い荷物を入れても肩への負担を軽減し、快適な背負い心地を実現する。
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プリントロゴと刺繍ロゴの2タイプから好みのデザインを選択可能。シンプルかつタフな作りで、季節を問わず男女問わず愛用できるユニセックス仕様だ。
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通学や通勤、キャンプやフェスまで、あらゆるシーンで活躍する大容量バックパック。約30Lの収納力でA4ファイルやノートPCも余裕を持って持ち運べる。シンプルでタフなデザインはユニセックスで使え、毎日のスタイルに自然と馴染む。機能性と定番のスタイルを兼ね備えた、頼れる相棒となるアイテムだ。
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