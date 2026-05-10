「I′m not following」の意味は？会話についていけないときに...！【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「I'm not following」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
ヒントは、「follow」は「ついていく」という意味を持つこと。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「話についていけていない」でした！
「not following you」は、「あなたの話が理解出来ません、ついていけません」という意味になります。
ビジネスの場でもこのまま「おっしゃっていることがわかりません」と丁寧なニュアンスで使えますよ。
「I'm afraid I'm not following you.」
（申し訳ございませんが、お客様のおっしゃっていることがわかりません）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部