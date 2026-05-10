「I′m not following」の意味は？会話についていけないときに...！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

「I'm not following」の意味は？ 意外と難しいこのフレーズ。 ヒントは、「follow」は「ついていく」という意味を持つこと。 あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？ 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？ 正解は「話についていけていない」でした！ 「not following you」は、「あなたの話が理解出来ません、ついていけません」という意味になります。 ビジネスの場でもこのまま「おっしゃっていることがわかりません」と丁寧なニュアンスで使えますよ。 「I'm afraid I'm not following you.」

（申し訳ございませんが、お客様のおっしゃっていることがわかりません） あなたはわかりましたか？ 毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！ ※解答は複数ある場合があります。

ライター Ray WEB編集部