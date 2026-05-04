80年代の熱狂が蘇る。レトロな魅力が光る【ニューバランス】のバスケットボールスタイルスニーカーがAmazonで販売中！
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足元から差をつけるクラシックな佇まい。【ニューバランス】のバスケットボールスタイルスニーカーがAmazonで販売中！
1980年代の競技用シューズを現代に復刻。上質なスエードとメッシュを組み合わせたアッパーが、当時のバスケットボールスタイルを彷彿とさせる。オリジナルデザインを忠実に再現した厚みのあるタンが、足元に圧倒的な存在感を与える一足だ。日常のコーディネートを格上げする、こだわりのディテールを堪能してほしい。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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80年代の競技用シューズをベースにした、クラシックなデザインが特徴。当時の空気感を現代のファッションに落とし込み、足元にレトロなアクセントを加える。
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上質なスエードとメッシュ素材を贅沢に使用。異素材の組み合わせが奥行きのある表情を生み出し、洗練された大人のカジュアルスタイルを演出する。
当時のデザインを忠実に再現した、極めて厚く幅広なタンが最大のポイント。足元にボリューム感を与え、印象的なシルエットを作り出すこだわりの仕様だ。
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性別を問わず楽しめるユニセックスモデル。流行に左右されない普遍的なスタイルは、幅広いコーディネートに馴染み、長く愛用できる一足となっている。
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1980年代の競技用シューズを現代に復刻。上質なスエードとメッシュを組み合わせたアッパーが、当時のバスケットボールスタイルを彷彿とさせる。オリジナルデザインを忠実に再現した厚みのあるタンが、足元に圧倒的な存在感を与える一足だ。日常のコーディネートを格上げする、こだわりのディテールを堪能してほしい。
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