一生モノの定番をその手に。世界中で愛される【アウトドアプロダクツ】のデイパックがAmazonで販売中！
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シンプルこそが最強のスタイル。時代を超えて支持される【アウトドアプロダクツ】のデイパックがAmazonで販売中！
耐久性に優れたコーデュラナイロンを使用し、無駄を削ぎ落としたシンプルなデザインが魅力のデイパック。A4ファイルが収まるサイズ感で、通学からレジャーまで幅広いシーンで活躍する。肩への負担を軽減するパッド入りストラップなど、使い勝手にもこだわった設計で、年齢や用途を問わず長く愛用できる逸品だ。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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耐久性の高いコーデュラナイロンを採用しており、ハードな使用にも耐えうるタフさが魅力。毎日の通学やアクティブなレジャーシーンでも安心して使い続けられる。
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A4ファイルがすっぽりと収まる大きめのサイズ感で、荷物の多い日も安心。フロントのジップポケットを活用すれば、小物類も整理しやすくスムーズに取り出せる。
ショルダーストラップには厚めのパッドを内蔵し、肩にかかる痛みや負担を軽減。長時間背負っていても疲れにくく、快適な背負い心地をしっかりとサポートする。
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メインコンパートメントは開閉が容易なダブルファスナー仕様。引き手が付いているため、急いでいる時でもストレスなく荷物の出し入れができる実用的な設計だ。
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