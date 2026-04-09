届いたその日が「家事解放記念日」。工事不要のタンク式で、キッチンの常識を塗り替える【東芝】の食器洗い乾燥機がAmazonに登場中‼
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75度の高温とW噴射の衝撃。手洗いでは届かない「真の清潔」を、あなたの食卓へ。【東芝】の食器洗い乾燥機がAmazonに登場!
キッチン革命は、この一台を置くことから始まる。分岐水栓の取り付け工事が一切不要なタンク式を採用しているため、面倒な日程調整や水栓の適合確認に悩まされることはない。購入したその日から、あなたのキッチンですぐに稼働を開始できる自由さが最大の魅力だ。コンパクトな外観ながら、内部は家族3人分・合計18点の食器を飲み込む大容量設計となっており、直径23センチメートルの大皿から深さのある中鉢、さらには鍋やまな板といった調理器具まで一括で洗浄できる。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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洗浄力においても妥協は一切ない。上下に配置された「W噴射」の回転スプレーアームと天井ノズルが、庫内のすみずみまで強力な水流を届ける。さらに、約75度の高温水ですすぎ除菌を行うことで、油汚れを溶かし去るだけでなく、家族が使う食器を常に清潔な状態に保つ。汚れの度合いや食器の素材に合わせ、頑固な油汚れ用の「強力」コースやプラスチックに優しい「低温」コースなど、多彩な7つの洗浄コースから最適なものを選べるのも嬉しい。
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特筆すべきは、ヒーター式温風乾燥の搭載だ。送風式に比べて格段に温度が高いため、洗い上がった食器を芯からしっかりと乾かしきる。手洗いした食器の乾燥機として単独で活用することも可能で、もはや布巾で拭き上げる手間は過去のものとなる。
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これほどまでに多機能で力強いパートナーを迎えれば、毎日の食器洗いという重労働から解放され、夜のひとときがもっと豊かで自由な時間に変わる。
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