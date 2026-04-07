座るだけで整う極上のひととき…！座り心地を徹底追求した【カリモク】プレミアムチェアがAmazonで登場！要チェックだ！
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上質なくつろぎを自宅で♪座り心地にこだわった【カリモク】プレミアムチェアがAmazonで好評販売中！
脳波と脈波を解析し、座り心地を追求した究極のプレミアムチェア「ザ・ファースト」。長年、座り心地研究を重ねてきたカリモク家具だからこそ創れる最高のプレミアムチェアを。
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体圧分散・血流値・骨盤角度の測定はもとより、脳波と脈波を解析し、理想のくつろぎを科学的に分析。自律神経の副交感神経を優位にすることで、身体の負担を軽減している。
リクライニングにレバーは不要。身体をあずけるだけで、椅子姿勢からフラット姿勢まで無段階に変化する。またどのリクライニング角度でも、腰部をしっかりと支える。リクライニングの固さはシート下の六角穴部で調整可能である。
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リクライニングとともにシートが前にせり出すため、荷重は常に一本脚にかかるように設計。これによりすっきりとした一本脚デザインのリクライニングチェアとなっている。
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