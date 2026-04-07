発表会当日に発熱「インフルエンザ」で子どもと共倒れした親子の奮闘記!?朦朧とする中、つい課金してしまった翌月の後悔【インタビュー】
発表会当日に発熱！頑張って練習してきた成果を発表できず、泣く泣く欠席…すると、翌日すやすや子さん(@suyasuyakoo)まで体調不良となり、まさかの『親子で体調不良』となった。日々の出来事を漫画として描き、笑いを巻き起こすすやすや子さんのエッセイ漫画を紹介するとともに話を聞く。
親子で体調不良01
■発表会まではピリピリした日々を過ごしていた
待ちに待った幼稚園の発表会当日、まさかの長男くんが発熱。楽しみにしていた発表会に出られないと号泣する長男くん。病院に行くとインフルエンザと診断された。発表会のために加湿器も購入し、早寝早起きを心掛けていたのに!!そして、今までインフルエンザに罹ったことがないすやすや子さんは油断していた。翌日、自分までも発熱してしまい、子どもと一緒にダウンしてしまう。食事を作らなければいけないが、あまりのつらさでゼリーを飲むだけで精一杯。つらいのに眠れないすやすや子さんは、ついつい漫画アプリを立ち上げてしまい、熱で朦朧とする中、次から次へと課金してしまうのだった。
作者であり、エッセイ漫画の主人公・すやすや子さんのイラストについては、「カバとうさぎと自分の外見を混ぜたような架空の生き物」として描いているとのこと。抽象的なピンクの架空の生き物は、ときには猫をかぶったり、武士に変身したり、変幻自在になって心情を表す。特に「エッセイ漫画を描くときは、暗い内容になりそうなときほどおもしろい表現を入れたり、擬人化した生き物を登場させたりして、重くなりすぎないよう意識しています」と、すやすや子さんはポイントを話す。
日常エッセイがおもしろい、すやすや子さんのInstagramのフォロワーは、11.3万人。何気ない日常の中に学びがあり、笑いがある。また最近では『私はあのママ友より幸せだと思っていたのに』が販売。「つい人と比べてしまったり、見栄をはってしまう人たちのお話です。ドロドロ系の創作漫画ですが、とても頼りになる編集さんに助けていただきながら、頑張って描いたので読んでいただけるととてもうれしいです」と、すやすや子さんは話す。
取材協力：すやすや子(@suyasuyakoo)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
親子で体調不良01
■発表会まではピリピリした日々を過ごしていた
待ちに待った幼稚園の発表会当日、まさかの長男くんが発熱。楽しみにしていた発表会に出られないと号泣する長男くん。病院に行くとインフルエンザと診断された。発表会のために加湿器も購入し、早寝早起きを心掛けていたのに!!そして、今までインフルエンザに罹ったことがないすやすや子さんは油断していた。翌日、自分までも発熱してしまい、子どもと一緒にダウンしてしまう。食事を作らなければいけないが、あまりのつらさでゼリーを飲むだけで精一杯。つらいのに眠れないすやすや子さんは、ついつい漫画アプリを立ち上げてしまい、熱で朦朧とする中、次から次へと課金してしまうのだった。
作者であり、エッセイ漫画の主人公・すやすや子さんのイラストについては、「カバとうさぎと自分の外見を混ぜたような架空の生き物」として描いているとのこと。抽象的なピンクの架空の生き物は、ときには猫をかぶったり、武士に変身したり、変幻自在になって心情を表す。特に「エッセイ漫画を描くときは、暗い内容になりそうなときほどおもしろい表現を入れたり、擬人化した生き物を登場させたりして、重くなりすぎないよう意識しています」と、すやすや子さんはポイントを話す。
日常エッセイがおもしろい、すやすや子さんのInstagramのフォロワーは、11.3万人。何気ない日常の中に学びがあり、笑いがある。また最近では『私はあのママ友より幸せだと思っていたのに』が販売。「つい人と比べてしまったり、見栄をはってしまう人たちのお話です。ドロドロ系の創作漫画ですが、とても頼りになる編集さんに助けていただきながら、頑張って描いたので読んでいただけるととてもうれしいです」と、すやすや子さんは話す。
取材協力：すやすや子(@suyasuyakoo)
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