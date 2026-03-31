急な雨や強い日差しもこれ一枚で解決！【無印良品】の万能アウターがAmazonで販売中！
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驚くほど軽くて機能的！一着は持っておきたい【無印良品】のアウターがAmazonで販売中！
撥水加工を施した生地を使用しており、雨の日のお出かけにも重宝する薄手のジャケット。UVカット機能も備わっているため、日差しの強い日でも快適に着用できる。内側のポケットに本体を収納できるポケッタブル仕様で、コンパクトに持ち運べるのが最大の特徴だ。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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撥水加工が施された生地を採用しているため、急な雨に降られても水を弾いてくれる。天候が不安定な日の外出や、アウトドアシーンでの羽織りものとして非常に頼もしい。→【アイテム詳細を見る】
紫外線保護指数であるUPF50+の生地を使用しており、着るだけで手軽に日焼け対策ができる。日差しが気になる季節の外出時や、屋外でのアクティビティに最適な一着だ。
内側のポケットに全体を折りたたんで収納できるポケッタブル仕様となっている。持ち運びがしやすく、バッグの中に常備しておけば必要な時にすぐ取り出して着用できる。
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リサイクルナイロンを100％使用した環境に優しい素材で作られている。軽やかな着心地を実現しており、長時間着用していても疲れにくく、日常使いにぴったりだ。
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撥水加工を施した生地を使用しており、雨の日のお出かけにも重宝する薄手のジャケット。UVカット機能も備わっているため、日差しの強い日でも快適に着用できる。内側のポケットに本体を収納できるポケッタブル仕様で、コンパクトに持ち運べるのが最大の特徴だ。
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