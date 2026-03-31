【ギャグ漫画】「どうせ成長するから」と3年間デカい制服を着た男の子!?卒業式で衝撃的な姿に爆笑の嵐【作者に聞く】
【漫画を読む】「どうせ成長するから」と言われてデカい制服を着るが…!?
学生時代から漫画を描いているのぞみわたる(@nozomiwataru)さんは、SNSやブログを中心に漫画を公開している。現在も定期的に投稿されている「のぞみわたるのギャグ漫画」はシンプルな描写だが、どこかくすっと笑えて読み続けたくなる作品だ。今回は4コマ漫画を2作品紹介するとともに、作者にこれまで親にどのような期待をされたことがあるかについてもインタビューした。
先日友達に「前から思ってたけど制服デカくない？」と指摘をされる男の子。友達の言う通り、男の子の制服は明らかにブカブカだ。男の子の母親は、どうせ成長するからあえて大きめの制服を選んだようだ。理由を聞いたその友達は納得をしたが、3年後の卒業式でも男の子の制服はブカブカなのであった。
のぞみわたるさんに今まで親にどんな期待をされたことがある聞いてみると、「特に期待はされていなかったです(いい意味で)。そのおかげでプレッシャーもなく、のびのびと育ててもらいました。もし自分が親になったら、子どもにも同じように接してあげたいと思います」と明るく話してくれた。
■飲食店に入る男性だが…!?
男性が1人で飲食店へ入ると、店員に「いらっしゃいませ、お客様。何名様ですか？」と聞かれる。すると男性客は「そんなの見たらわかるだろ！」と不満そうに話すと、店員はすぐに謝罪して「お客様1名様ですね」と言って席へ案内しようとする。するとその男性客は「後でもう1人来るから…2人」と言うではないか!?さすがにわかる訳ないと思う店員であった。
今回は「のぞみわたるのギャグ漫画」の2作品をお届けした。最近ストレスを抱えていても、ギャグ漫画を読めばストレスも吹き飛ぶだろう！近頃笑えてないと感じているなら、この機会にぜひ一度読んでほしい
取材協力：のぞみわたる(@nozomiwataru)
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