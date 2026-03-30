機能美と快適性が融合！【ザノースフェイス】が贈る高機能なトレーニングジャケットがAmazonで販売中！
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異次元の動きやすさをその手に！【ザノースフェイス】の超軽量ストレッチジャケットはAmazonで販売中！
優れたストレッチ性と防風性を兼ね備えた、リサイクル素材採用のトレーニングウェア。身体の動きにスムーズに追従する立体的なパターン設計により、激しいアクティビティ中もストレスフリーな着心地を提供する。不快な静電気を抑える機能も備えた実力派だ。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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縦横方向に自在に伸びる、高密度のストレッチ布帛素材を採用している。激しい腕の振りや大きな動作を妨げず、アクティブなスポーツシーンでも高い運動追従性を発揮する。→【アイテム詳細を見る】
生地の表面には撥水加工を施しており、多少の雨や泥汚れを効果的に弾いてくれる。天候が不安定な日の屋外トレーニングや、日常の外出時でも安心して着用できるのが魅力だ。
不快な静電気の発生を抑える静電ケア設計を導入している。乾燥する季節の着脱時に発生するパチパチ感を軽減し、レイヤードを重ねても快適なパフォーマンスを維持できる。
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シンプルな立ち襟のデザインと洗練されたシルエットが、都会的な印象を与える。スポーツシーンのみならず、デイリーなカジュアルウェアとしても自然に馴染む汎用性の高い一着だ。
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