タフな走りとスタイルを両立！【ディーシーシュー】が贈る本格派スケートシューズがAmazonで販売中！
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足元からストリートを制する！【ディーシーシュー】の存在感抜群なローカットスニーカーはAmazonで販売中！
ストリートシーンで圧倒的な支持を得る、耐久性に優れたカジュアルスニーカー。厚みのあるタンと履き口が足をしっかりとホールドし、激しい動きの中でも安定した履き心地を実現する。クラシックなシルエットに現代的な要素を加え、高い機能性を備えた一足だ。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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摩耗に強い素材をアッパーに採用しており、ハードな使用環境でも優れた耐久性を発揮する。長く履き続けることで足に馴染み、自分だけの一歩を支える頼もしい仕上がりだ。
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クッション性に優れた内部構造が、着地時の衝撃を効果的に吸収してくれる。長時間の歩行やアクティブな動きでも足への負担を軽減し、快適なコンディションを長時間キープする。
グリップ力の高いアウトソールを装備しており、滑りやすい路面でも確かな踏み込みをサポートする。安定した操作性と歩行感を提供し、日常のあらゆる路面状況に対応可能だ。
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サイドに配された象徴的なロゴデザインが、シンプルなカラーリングに力強いアクセントを加える。幅広いファッションに合わせやすく、自分らしいスタイルを足元から演出できる。
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