世界に誇る安心の品質！【プロテカ】が贈るキャスターストッパー付きキャリーケースがAmazonで販売中！
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
旅の移動を劇的に変える！【プロテカ】の静音性と機能美を極めたスーツケースはAmazonで販売中！
手元のスイッチで簡単に固定できる独自開発のキャスターストッパーを搭載したスーツケース。走行時の騒音を大幅に軽減する静音キャスターや、滑らかな駆動を実現するベアリングを採用している。軽量かつ強靭なボディで、安心・快適な移動をサポートする一品だ。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
手元のスイッチ操作一つで、キャスターの動きを固定できる機能を備えている。揺れる電車内や傾斜のある場所でも、スーツケースが勝手に動き出す心配がなく、ストレスを軽減する。
→【アイテム詳細を見る】
体感音量を大幅に削減した独自の静音キャスターを搭載している。早朝や深夜の移動、石畳のような凹凸のある路面でも、周囲を気にせず静かで滑らかな走行が可能となっている。
摩擦抵抗を極限まで抑えた高機能ベアリングを採用した車輪を装備している。軽い力で滑り出すようなスムーズな走行感を実現し、長距離の移動でも腕や肩への負担を最小限に抑える。
→【アイテム詳細を見る】
内装には両面に中仕切りを設けており、荷崩れを防いで効率的にパッキングできる。メッシュポケットも備わっているため、細かな旅の必需品を整理して収納するのに非常に便利だ。
旅の移動を劇的に変える！【プロテカ】の静音性と機能美を極めたスーツケースはAmazonで販売中！
手元のスイッチで簡単に固定できる独自開発のキャスターストッパーを搭載したスーツケース。走行時の騒音を大幅に軽減する静音キャスターや、滑らかな駆動を実現するベアリングを採用している。軽量かつ強靭なボディで、安心・快適な移動をサポートする一品だ。
→【アイテム詳細を見る】
手元のスイッチ操作一つで、キャスターの動きを固定できる機能を備えている。揺れる電車内や傾斜のある場所でも、スーツケースが勝手に動き出す心配がなく、ストレスを軽減する。
→【アイテム詳細を見る】
体感音量を大幅に削減した独自の静音キャスターを搭載している。早朝や深夜の移動、石畳のような凹凸のある路面でも、周囲を気にせず静かで滑らかな走行が可能となっている。
摩擦抵抗を極限まで抑えた高機能ベアリングを採用した車輪を装備している。軽い力で滑り出すようなスムーズな走行感を実現し、長距離の移動でも腕や肩への負担を最小限に抑える。
→【アイテム詳細を見る】
内装には両面に中仕切りを設けており、荷崩れを防いで効率的にパッキングできる。メッシュポケットも備わっているため、細かな旅の必需品を整理して収納するのに非常に便利だ。