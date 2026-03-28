【ネコ漫画】爪を切られて不満そうな愛猫!?その姿に「不機嫌モード全開」などの共感コメント＆7万超えいいね
【漫画を読む】爪を切られて不機嫌になる愛猫だが…!?
先日、『不機嫌ゴロゴロ』と題した漫画をX(旧Twitter)で公開したのは、愛猫・キュルガとの何気ない日常を創作漫画として描いているキュルZ(@kyuryuZ)さん。Xのフォロワー数は90.6万人(2026年3月23日現在)、今回紹介する漫画も7.7万いいね(2026年3月23日現在)を超える人気漫画家だ。
フータの足元をウロウロして楽しそうにしているキュルガ。するとフータはキュルガをひょいと持ち上げて、キュルガの伸びた爪を切ってあげることに。いきなり爪を切られることになって、キュルガはどこか不機嫌そうだ。
爪切りが終わって、キュルガの手足はとてもきれいになった。けれど、キュルガは不機嫌そうな顔でゴロゴロ鳴いている。キュルガの身体全体から怒っている様子が、フータに伝わってくるのであった。
いきなり爪を切られて機嫌が直らないキュルガ！漫画を読んだユーザーからは「怒りのゴロゴロもかわいい...」「不機嫌モード全開」などの共感コメントがたくさん寄せられている。
取材協力：キュルZ(@kyuryuZ)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。