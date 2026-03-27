折りたたんでどこでも持ち運びOK！坂道もラクラク走れる【ペルテック】電動アシスト自転車がAmazonで好評販売中！
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コンパクトなのにパワフル！6段変速×電動アシストで快適に走れる【ペルテック】折りたたみ自転車がAmazonで人気！
折りたたみによる収納性、パワフルなアシスト、そして充実した装備が一体となり、通勤・通学、お買い物、休日のサイクリングまで、毎日の移動を快適にする「ちょうどいい」電動アシスト自転車。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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20インチのコンパクトな車体ながら、ニデック(旧日本電産)製のパワフルな前モーターが坂道や重い荷物でも力強くアシスト。電動アシスト自転車の核心部であるモーターに信頼性の高い部品を使用。
大容量の前カゴ、盗難防止の後輪リングロック錠、夜間も安心の高輝度フロントLEDライトを標準装備。これらの日常使いに不可欠な装備が最初から付いている。
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工具不要で手軽に折りたためる設計により、玄関や車内など限られたスペースへの収納もラクラク。車に積んでレジャーに持ち出したり、旅行先での移動手段としても活躍。
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