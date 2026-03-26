持ちやすさと収納力を両立！荷物が増えても安心の大容量設計！移動がぐっと楽になる【コールマン】ボストンキャリーをAmazonで手に入れよう！
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荷物が多い人にこそおすすめ！快適に持ち運べる【コールマン】ボストンキャリーで旅支度がもっと楽に！Amazonでゲットしよう！
大容量のキャリーケース。ボストンバッグ、ショルダーバッグとしても使える3WAYタイプ。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
頑丈なキャスターでスムーズに移動できる。
3泊〜4泊までの旅行、合宿に便利。伸縮式のキャリーバーで持ち運びも楽々。
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キャリーバッグ、ボストンバッグ、ショルダーバッグとシーンに合わせて3通りに使える。
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