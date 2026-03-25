ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

男女兼用で使いやすいシンプルデザイン！【コールマン】スタイリッシュ＆軽量な毎日背負いたくなるデイパックをAmazonで今すぐゲット！

スクリーンショット 2025-09-04 232400


レトロな60'sデザインに風合いのいい素材と機能性を加えたシンプルなネオヴィンテージシリーズ。普段使いに最適、シンプルなデイパック。レインカバー付きで雨の日も気軽におでかけ。

※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。

→【アイテム詳細を見る】

スクリーンショット 2025-09-04 232423


通勤・通学やタウンユースからトラベルまで使える便利なサイズ。ノートPCやタブレット、A4ファイルやペットボトルなどを収納するのに最適。

スクリーンショット 2025-09-04 232451


メインコンパートメントに加えフロントポケット、サイドポケットが装備。メインコンパートメント内もPC・タブレット収納やオーガナイザーが付いているためバッグ内も煩雑にならない。

→【アイテム詳細を見る】

スクリーンショット 2025-09-04 232528


バッグ下部に収納式のレインカバーを装備しているため雨の日でも安心して使用することができる。