北欧デザインとパワフル清浄を両立！スタイリッシュなのに高性能！【ブルーエア】次世代空気清浄機「Blueair Signature SP4i」をAmazonでチェック！
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空気まで美しく整える。北欧発【ブルーエア】次世代空気清浄機「Blueair Signature SP4i」をAmazonで今すぐチェック！
「Signature SP4i」は、Blueair 独自の空気浄化技術により、生活臭や花粉・ハウスダストなどを効果的に除去する空気清浄機である。360°全方向から空気を取り込む独自のサラウンドブーストシステムにより、空気循環を効率的に行うことが可能で、広いリビングや寝室など大空間でも高い清浄性能を発揮する。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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HEPASilent Technology と OdorFence Technology を組み合わせた多段階浄化システムが、煙・ペット臭・VOC などの有害物質や生活臭をしっかり捕らえる。この技術により、通常の生活空間における臭いの除去性能が大きく向上しており、快適な空気環境を持続的に維持する設計である。
サイドテーブルのようなフラットトップは家具との調和を意識した設計となっており、リビングやダイニングにも自然に馴染む外観美を実現している。
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フィルター交換は約9〜12か月ごとと長寿命であり、日常の手入れも簡単である。また、AirSense 機能を搭載し、室内の空気状態に応じて自動で運転を調整するなど、使いやすさにも配慮されたモデルである。
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