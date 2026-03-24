来客のお偉いさんに出したゼリーは「出してはいけない」ゼリーだった!?会社で起きた前代未聞の大事件とは【著者に聞く】
【漫画】本編を読む
デスクに置かれてあったゼリー。おすそわけかな？と思っていたら、大変な事件に発展してしまった玖島川のりさん(@kujimagawa_nori)のギャグ漫画「前代未聞のことが起きました」を紹介する。現役サラリーマンの玖島川のりさんは「会社員玖島川の日常」と題し、会社であったHOTな出来事!?を漫画にして投稿している。意外なオチやシュールさが話題となってフォロワー数は2万人(2026年3月現在)。今回は玖島川のりさんにインタビューをした。
会社で起きた思わぬハプニングをユーモラスに描く「前代未聞のことが起きました」の作者・玖島川のりさんは、日常の出来事をベースにしたギャグ漫画をSNSで発信している。
本作について玖島川さんは「日常であったおもしろい出来事や職場での失敗体験など、たくさんの人に共感してもらったり、注意喚起をしたいと考え、SNSに投稿するようになりました」と語る。2015年から日記のように投稿を続けており、会社でのクスッと笑える出来事を切り取るスタイルが読者の支持を集めている。
話題となったエピソードは、デスク上に置かれていた大量のゼリーが発端だった。「総務の方が置いていった」「おすそ分けかなと思った」という何気ない認識から、事態は思わぬ方向へ進む。来賓対応でお茶菓子が足りないと聞き、「よかったら使ってください」と善意で提供したゼリー。しかし、それが“カブトムシ用のゼリー”だったと判明する。玖島川さん自身も「完全に予想外でした」と振り返るが「なんで？」という疑問は消えないままだそうだ。
こうした出来事について玖島川さんは「基本的には実体験をベースにしています。創作漫画に関しても、自分は毎日会社で働いているのでできるだけ会社を舞台にしたリアルな日常を表現し、描いていければと考えております」と語る。読者にとって身近だからこそ、より強く共感と笑いを呼んでいる。今後の目標を伺うと「同じように職場でミスをして落ち込んでいる人が、少しでも前向きになれるような漫画を描いていきたい」と語る玖島川さん。「前代未聞のことが起きました」は、誰もが経験しうるうっかりミスを笑いに変えてくれる作品だ。
取材協力：玖島川のり(@kujimagawa_nori)
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