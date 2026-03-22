家族構成まで把握している不気味なカスハラ客→身に覚えのないクレームで店員を追い詰めた犯人のヤバすぎる顔【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
飲食店で働く女性のもとに、突如として浴びせられた「あいつを辞めさせろ」という執拗なクレーム。身に覚えのない誹謗中傷にくわえ、隠していたはずのプライベートな情報までがクレーマーの口から漏れ出す。現代社会の闇であるカスタマーハラスメントの極限状態を描いた、ミント(@minto_suga22)の実録漫画『カスハラをする、あなたは誰？』がネット上で注目を集めている。単なる迷惑客のエピソードにとどまらず、次第に浮き彫りになる犯人の正体と異常な執着心について、著者に制作の裏側を聞いた。
本作は、Instagramのフォロワーから届いた一通のダイレクトメッセージがきっかけで誕生した。終盤の内容が衝撃的すぎて誰にも話せなかったという体験者の思いを受け、漫画として昇華させるべく執筆を決意したという。実話をベースにしつつ、個人が特定されないよう慎重にフィクションを交えて構成されている。制作において著者が最も苦心したのは犯人捜しの緊迫感だ。読者が体験者と同じ恐怖を味わえるよう、クレーマーの正体が序盤で露呈しないように細心の注意を払って物語を組み立てた。
劇中で身に覚えのない文句を直接ぶつけられた体験者は、激しいショックを受ける。しかし当時の心境は、怒り以上に底知れぬ恐怖に支配されていたという。帽子やマスクで顔を隠した相手から執拗に攻撃される恐怖にくわえ、家族構成など客が知り得るはずのないプライベートな情報まで標的にされたからだ。勝手に自分のことを知られている不気味さは耐え難く、逆上した相手が何を仕掛けてくるかわからない今の時代において、その恐怖は計り知れない。店長が頼れる人物だったことが唯一の救いであり、もし上司が守ってくれない環境ならすぐに辞めてしまうだろうと、著者は職場のリスク管理の重要性も説く。
著者は義母や夫、ママ友とのトラブルなど子育て世代が共感しやすいテーマを中心に、日々のストレスを漫画で発散できるような作品を手がけている。悪質なクレーマーの正体は、果たして本当にお客様だったのか。結末に待ち受ける衝撃の事実に、きっと背筋が凍るはずだ。
※本作にはセンシティブな表現があります。閲覧には十分ご注意ください。
取材協力：ミント(@minto_suga22)
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