伝統のスリーストライプスを纏う。日常をアスリートの鼓動に変える一枚【アディダス】の半袖TシャツがAmazonに登場中‼
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地球の未来を、その背中に。リサイクル素材100パーセントで描く洗練のスタイル【アディダス】の半袖TシャツがAmazonに登場!
このアディダスＴシャツは、アクティブなシーンからリラックスタイムまでを完璧にカバーする、汎用性の高い一枚だ。最大の特徴は、独自のテクノロジーを搭載している点にある。激しい運動で汗をかいたときや、日差しの強い街歩きでも、素早く湿気を吸収してドライな着心地をキープしてくれる。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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デザイン面では、肩の動きを妨げないラグランスリーブを採用しており、ジムでのワークアウトでもストレスフリーな可動域を確保している。袖に配されたアイコニックなスリーストライプスが、スポーツウェアとしての風格を漂わせつつ、都会的なカジュアルスタイルを演出する。重量もわずか数百グラムという軽さで、肌に触れる質感も極めてソフトに仕上げられている。
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さらに、環境への配慮としてリサイクル素材を１００パーセント使用しており、手にするだけで持続可能な未来への貢献につながる。
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機能、スタイル、そして理念のすべてが詰まったこのシャツを袖に通せば、あなたの日常はもっと軽やかで誇らしいものに変わるだろう。
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